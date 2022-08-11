Глава Приамурья Василий Орлов: На полную мощность мост в Китай заработает осенью

За два месяца по мосту проехали 1194 автомобиля. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Трансграничный автомобильный мост через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ завершил работу в тестовом бесплатном режиме. С 10 августа за проезд по нему взимается плата, ее можно внести на российском пункте при въезде на мост. За два месяца работы российско-китайскую границу по мосту пересекли 1194 автомобиля. Планируется, что на полную мощность переход заработает осенью, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

- Международный мост сейчас в среднем пересекает почти 40 грузовых автомобилей в день, с каждым днем загрузка перехода возрастает. Тестовый период отработали спокойно, без нештатных ситуаций.

В полную мощность мост заработает осенью, в межсезонье, – все службы на российской стороне к этому готовы, - рассказал глава Приамурья. Размер оплаты за проезд высчитывается в зависимости от высоты автомобиля и количества его осей.

Стоимость варьируется от 1030 до 9540 рублей. На российской стороне моста оплата взимается в рублях, на китайском пункте – в юанях. За два месяца работы грузовые машины перевезли по мосту 861 контейнер. Из Китая в Россию везут картон, технику и оборудование, шины, автозапчасти и товары народного потребления. В Хэйхэ отправляются пиломатериалы, продукты, косметика и другие грузы.