Видео захвата десантниками опорного пункта ВСУ опубликовало Минобороны России

Российские десантники захватили опорный пункт украинских военных Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России показало видео захват российскими десантниками опорного пункта украинских военных. Кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Десантники в ходе разведывательно-поисковых действий вычислили местоположение противника, после чего командир разведывательной роты принял решение выбить его с занимаемого опорного пункта. Атака велась при поддержке боевой машины десанта БМД-2К-АУ и противотанкового ракетного комплекса. В результате атаки были уничтожены две единицы бронированной техники и более 10 человек.

Напомним, ранее система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку ракет и беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию (АЭС).

Ранее Министерство обороны показало видео работы спецназа по выявлению замаскированных позиций ВСУ.