МИД РФ ответил на предложение Швейцарии представлять интересы Украины в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел РФ заявило, что Швейцария не может представлять интересы Украины в России, поскольку страна утратила свой нейтральный статус.

«Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов», - заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

Дипломат напомнил, что ранее Швейцария присоединилась к санкционным ограничения в отношении России, поддерживая «антинародный нацистский режим в Киеве, участвует в агрессивной русофобской кампании, развернутой Западом и Украиной». «Как при таком поведении можно предлагать посредничество, представительство и иные добрые услуги совершенно непонятно», - добавил он.

Напомним, днем ранее, 10 августа, Министерство иностранных дел Швейцарии заявило о готовности представлять интересы Украины в России. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Берн и Киев договорились об этом, и уточнив, что на данный момент страны ожидаю согласия Москвы.