В МИД РФ назвали шовинизмом призывы запретить россиянам выдачу шенгенских виз Фото: Shutterstock

Призывы некоторых стран запретить выдачу шенгенских виз гражданам России являются открытыми проявлениями шовинизма, заявил заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дле РФ Иван Нечаев.

«Рассматриваем их как открытое проявление шовинизма, бездумное стремление отменить все русское, но это невозможно», – сказал замдиректора департамента ведомства на брифинге.

Напомним, в Европейском союзе идет обсуждение содержания седьмого пакета санкционных ограничений в отношении России, в том числе на обсуждение вынесен и вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз российским гражданам. Об этом в среду, 10 августа, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, отметив, что не намерен оценивать возможные результаты.

Как писал сайт KP.RU, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны – члены Европейского союза прекратить выдавать въездные визы российским гражданам, назвав посещение Европы «привилегией».