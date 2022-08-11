Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика11 августа 2022 9:32

МВД предлагает приравнять полицейских-участников спецоперации на Украине к ветеранам боевых действий

Предложение силового ведомства будет рассмотрено в ближайшее время
Александр КИСЛОВ
Полицейские РФ обеспечивают порядок на освобожденных территориях Донбасса и Украины

Полицейские РФ обеспечивают порядок на освобожденных территориях Донбасса и Украины

Фото: УМВД РФ по Орловской области.

МВД РФ предлагает выдавать удостоверения ветерана боевых действий полицейским, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, а также в ДНР и ЛНР.

В министерстве сообщают, что уже вынесли на общественное обсуждение проект соответствующего документа. В МВД отмечают, что российские полицейские участвуют в обеспечении правопорядка на освобожденных Россией территориях Донбасса и Украины, поэтому подобная инициатива является вполне своевременной и актуальной.

В случае принятия данного предложения сотрудники российской полиции, участвующие в СВО, смогут получить право на денежные выплаты и льготы после получения статуса ветерана, отмечает ТАСС.

Ранее Госдума РФ приняла закон о статусе ветерана для пограничников – участников спецоперации России на Украине. Позднее данный документ был подписан президентом страны Владимиром Путиным. Теперь пограничникам будут полагаться социальные выплаты и льготы.