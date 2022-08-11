Продюсер Гинзбург объяснил, почему Ани Лорак не сможет выступить в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица Ани Лорак своим молчанием по вопросу специальной военной операции России на Украине рискует похоронить собственную карьеру. Такое заявление сделал продюсер Владимир Гинсбург.

Как заявил продюсер в комментарии изданию SOLENKA.INFO, певица все еще не высказала свое отношения к происходящим на Украине событиям, несмотря на то что и украинские, и российские поклонники неоднократно требовали от нее определиться.

Гинсбург считает, что, если Лорак попытается усидеть на двух стульях, то потеряет карьеру, поскольку на Украине певицу считают предательницей, которая променяла родину на заработки в России, где ее в свою очередь считаю лицемеркой, которая поддерживает Украину, однако боится признать этого.

По его словам, подобная позиция в итоге приведет Лорак к тому, что ее концерты начнут бойкотировать в России.

При этом продюсер Иосиф Пригожин оправдал позицию Лорак, назвав критику в адрес певицы «охотой на ведьм».