Россия и США ведут переговоры по возможному обмену граждан Фото: REUTERS

Компетентные структуры России и Соединенных Штатов ведут переговоры о возможном обмене гражданами двух стран, находящимися в заключении, сообщил заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Иван Нечаев.

«Были даны поручения соответствующим уполномоченным структурами осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными органами», – сказал он на брифинге.

Как напомнил Нечаев, Москва призывала Вашингтон не спекулировать «на чувствительной материи, затрагивающей судьбы конкретных людей». Замдиректора департамента информации МИД РФ отметил, что попытки оказать давление на Россию бесперспективны, поэтому следует сосредоточиться на практической работе по установленным каналам.

Как писал сайт KP.RU, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует возможность обмена находящихся в американских тюрьмах россиян, среди которых и Виктор Бут, на осужденных в России американских граждан, поскольку такие публичные высказывания могут сорвать весь процесс.