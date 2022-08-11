Лукашенко призвал ответить на изъятие Литвой белорусской собственности в порту Клайпеды Фото: Павел Орловский/ТАСС

Литва фактически забрала собственность предприятия «Беларуськалий» в порту Клайпеды, что требует ответа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по созданию портовых мощностей для экспорта белорусской продукции.

«Мало того что эти санкции незаконно ввели, так еще и фактически забрали вашу собственность. Это не должно безнаказанно пройти. Продумайте и мне доложите, какие меры мы можем и примем в ближайшее время и в среднесрочной перспективе. Отбирать, отжимать собственность никому не позволено», – сказал глава государства, чьи слова приводятся на его сайте.

Как отметил Лукашенко, Белоруссия вследствие действий Литвы теряет немалые деньги, поэтому Минск обязан принять меры как можно быстрее. С 2013 года «Беларуськалий» является собственником 30% акций терминала сыпучих грузов в порту Клайпеды.