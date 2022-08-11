Coca-Cola потеряла почти 200 млн евро из-за ограничения работы в России

Компания Coca-Cola HBC AG отчиталась о том, что потеряла 190 миллионов евро в первом полугодии 2022 года после принятия решения о постепенном уходе с российского рынка.

«Coca-Cola HBC AG (CCH.L) заявила в четверг, что понесла единовременный удар в размере 190 миллионов евро (195,36 миллиона долларов) в первом полугодии. Это связано с прекращением продажи напитков Coca-Cola в России», — отмечается в официальной отчетности компании за первые 6 месяцев текущего года.

При этом в Coca-Cola ожидают, что на этом потери компании от ухода из РФ не закончатся. Дополнительный ущерб, который понесет фирма из-за отказа от работы на российском рынке, может во втором полугодии 2022 года превысить 82 миллиона евро.

О начале постепенной приостановки своей деятельности в России компания Coca-Cola объявила в начале марта нынешнего года. Представители компании заявляли, что понимают возможные риски своего ухода из РФ, но все равно не станут отказываться от подобного решения.