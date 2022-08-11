Британия направит на Украину дополнительные реактивные системы залпового огня Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лондон направит Киеву дополнительное число реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также управляемые ракеты M31A1. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

«Последний транш военной помощи поможет Вооруженным силам Украины продолжать обороняться против российской агрессии и беспорядочного применения [Россией] дальнобойной артиллерии», - приводит издание слова главы британского военного ведомства.

Уточняется, что готовящиеся к отправке на Украину реактивные системы залпового огня способны достигать целей на расстоянии до 80 километров.

Напомним, днем ранее, 10 августа, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон намерен поставлять Киеву военное оборудование для защиты «сколько потребуется», отметив, что Соединенные Штаты находятся «в ряду почти 50 стран, которые вместе работают над тем, чтобы найти ресурсы, продолжить оказывать поддержку».