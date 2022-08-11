Посольство России заявило о несоответствии контракту поставки в Германию турбины для «Северного потока» Фото: REUTERS

Поставка в Германию турбины Siemens для газопровода «Северный поток» не соответствует условиям контракта, заявили в посольстве России в Берлине. Как отметили в дипломатическом представительстве, российской стороне нужно подтверждение, что эта и другие турбины не подпадут под санкции.

«Что касается отремонтированной в Канаде и находящейся в настоящее время в Мюльхайме турбины, то ее поставка в Германию не соответствует условиям контракта. России нужно официальное подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется регламентное обслуживание и ремонт, не подпадут под санкции Евросоюза, Канады и Великобритании», – говорится на сайте посольства.

В диппредставительстве заявили, что пока российский холдинг «Газпром» не получит эти документы, он не сможет принять эту турбину и отправить на ремонт другие агрегаты. Кроме того, в посольстве напомнили, что из шести турбин Siemens на газоперекачивающей станции «Портовая» функционирует только одна, поскольку остальные нуждаются в плановом техобслуживании и ремонте или неисправны.

Как писал сайт KP.RU, «Газпром» заявил, что действующие на сегодняшний день санкции в отношении России препятствуют успешному разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом газотурбинных двигателей Siemens для компрессорной станции «Портовая», которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Северный поток».