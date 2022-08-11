Шоп-туры в Белоруссию стали популярны среди россиян летом 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские туроператоры сообщили о росте спроса на туры выходного дня, а также шопинг-поездки в Белоруссию. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как сообщает руководитель отдела «Средняя полоса РФ и страны СНГ» туроператора «Дельфин» Анны Овсянкиной, продажи путевок в Белоруссию увеличились более чем на 60% в сравнении с сезоном предыдущего года.

Уточняется, что большинство российских граждан традиционно отправляется в Белоруссию на поезде, выбирая отдых в отелях и санаториях. Тем не менее растет доля автотуристов, а также тех, кто едет в республику на туры выходного дня и шопинг.

«Доля сити-туров благодаря такой шопинг-аудитории составляет в продажах "Мультитур" уже 10-15% от всех бронирований по направлению. А у туроператоров FUN&SUN и PAC Group доля сити-туров в Белоруссию в этом году еще выше: 45-50%», - отмечено в статистике АТОР.