Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 августа 2022 10:57

Шоп-туры в Белоруссию стали популярны среди россиян летом 2022 года

Большинство российских граждан традиционно отправляется в республику на поезде
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Шоп-туры в Белоруссию стали популярны среди россиян летом 2022 года

Шоп-туры в Белоруссию стали популярны среди россиян летом 2022 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские туроператоры сообщили о росте спроса на туры выходного дня, а также шопинг-поездки в Белоруссию. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как сообщает руководитель отдела «Средняя полоса РФ и страны СНГ» туроператора «Дельфин» Анны Овсянкиной, продажи путевок в Белоруссию увеличились более чем на 60% в сравнении с сезоном предыдущего года.

Уточняется, что большинство российских граждан традиционно отправляется в Белоруссию на поезде, выбирая отдых в отелях и санаториях. Тем не менее растет доля автотуристов, а также тех, кто едет в республику на туры выходного дня и шопинг.

«Доля сити-туров благодаря такой шопинг-аудитории составляет в продажах "Мультитур" уже 10-15% от всех бронирований по направлению. А у туроператоров FUN&SUN и PAC Group доля сити-туров в Белоруссию в этом году еще выше: 45-50%», - отмечено в статистике АТОР.