Шольц оценил возможность визита Путина в Германию Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что на сегодняшний день не размышлял о возможном визите президента России Владимира Путина в Германию.

«Что касается вопроса, когда Путин снова может быть в Германии, - об этом я пока не размышлял», - заявил глава немецкого правительства в ходе своего брифинга в Берлине в четверг, 11 августа.

Шольц считает, что приезд российского президента в Германию будет возможен после окончания украинского конфликта, в также заключения мирного договора, который не будет иметь принудительный характер для Киева.

Кроме того, немецкий канцлер заявил, что специальная военная операция России на Украине стала причиной введения большого количества санкционных ограничений «по всему миру», а также увеличения трат немецкого правительства на Бундесвер. «Чтобы мы могли быть вооружены против любого нападения», - добавил он.