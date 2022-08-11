Умерла Наталья Нестерова, заслуженный художник России

Великжанин Виктор/Фотохроника ТАСС

На 79-м году жизни умерла заслуженный художник России, лауреат Государственной премии РФ и академик Российской академии художеств (РАХ) Наталья Нестерова после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе РАХ, где уточнили, что художник ушла из жизни в минувшую среду, 10 августа.

«Вчера после продолжительной болезни скончалась Наталья Нестерова, академик Российской академии художеств», - приводит ТАСС заявление пресс-службы, где также заявили, что художник умерла в иностранной клинике, где проходила лечение.

Нестерова стала заслуженным художником России в 1994 году, а в 1998 году была удостоена Государственной премии РФ за циклы живописных произведений «На берегу моря» (1995), «Картины из карт» (1996), а также «Застолье» (1997) «Евангельские сюжеты» (1998).

Персональные выставки Нестеровой проходили в Государственной Третьяковской галерее, Центральном доме художника (ЦДХ), а также в музеях и галереях Канады, США, Азербайджана.