ВС Белоруссии рассмотрит вопрос об изменении условий заключения мужа Светланы Тихановской

Верховный суд Белоруссии может изменить условия заключения оппозиционеру Сергею Тихановскому Фото: ТАСС

Верховный суд (ВС) Белоруссии может изменить условия заключения оппозиционеру Сергею Тихановскому – супругу бышего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.

Как сообщается на сайте ВС Белорусии, в четверг, 11 августа, в Могилеве пройдет заседание о «переводе в исправительное учреждение иного вида и изменении условий режима». Помимо Тихановского, речь идет также о других фигурантах, осужденных по одному и тому же уголовному делу.

Напомним, в декабре прошлого года Сергей Тихановский получил 18 лет заключения в колонии усиленного режима. Как считает следствие, он и его приближенные долгое время готовили беспорядки в Белоруссии, которые вспыхнули после выборов президента в августе 2020 года.

Позже Тихановского обвинили в разжигании расовой, национальной, религиозной или другой социальной вражды или розни.