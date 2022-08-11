Шольц рассказал, скучает ли он по Меркель в условиях кризиса

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что охотно созванивается со своей предшественницей на этой должности - Ангелой Меркель, но и сам, даже в непростой для страны текущей ситуации, работает на этом посту "с удовольствием".

"Я с удовольствием созваниваюсь с ней, но и в роли канцлера нахожусь с удовольствием", - сказал Шольц сегодня, 11 августа, на своей первой большой пресс-конференции в роли канцлера, отвечая на вопрос журналиста, не скучает ли он по Меркель на фоне множества кризисов в стране.

Напомним, Ангела Меркель, покинувшая пост главы германского правительства в 2021-м году, занимала эту должность в течение 16 лет, с 2005-го года.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц оконфузился, когда отправил в Литву 50 немецких военных вместо обещанных тысяч. Об этом решении, которое вызвало недоумение в Вильнюсе, написал обозреватель Мэтью Карничниг в своей статье для журнала Politico.