Постпред РФ при Евросоюзе сообщил, что выдача шенгенских виз россиянам не стала центром дискуссий в ЕС Фото: REUTERS

Тема выдачи шенгенских виз гражданам России пока не стала центральной в дискуссиях политиков Европейского союза, сообщил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Говорить пока о том, что эта тема стала центром дискуссии в Евросоюзе, я думаю, по крайней мере, несколько преждевременно», – сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил постпред России при ЕС, Москва надеется на здравый смысл руководства стран ЕС, что не позволит развиться инициативе запрета на выдачу россиянам шенгенских виз. В противном случае, считает он, произойдет самоизоляция Евросоюза от остального мира.

Как писал сайт KP.RU, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны – члены Европейского союза прекратить выдавать въездные визы российским гражданам, назвав посещение Европы «привилегией».

Напомним, на следующей неделе Эстония закроет границу для граждан России с шенгенскими визами, выданными Таллином.

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом представляет реализацию инициативы по запрету выдачи шенгенских виз россиянам.