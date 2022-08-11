Постпред РФ при Евросоюзе заявил об исчерпании возможностей ЕС для ужесточения санкций Фото: REUTERS

Члены Европейского союза на сегодняшний день уже практически исчерпали возможности для ужесточения санкций в отношении России, считает постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Возможности для дальнейшего ужесточения санкционного режима практически на сегодняшний день исчерпаны», – заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Вместе с тем дипломат отметил, что это не дает оснований для какой-то эйфории, однако становится очевидным ослабление линии жесткого давления на Россию.

Напомним, в конце июля 2022 Евросоюз продлил санкции против России на шесть месяцев из-за конфликта на Украине. Они будут действовать до 31 января 2023.

Как писал сайт kp.ru, ранее Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против России. Новые антироссийские меры включают в себя в частности эмбарго на золото.