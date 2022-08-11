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Политика11 августа 2022 12:40

Постпред РФ при Евросоюзе заявил об исчерпании возможностей ЕС для ужесточения санкций

Это не дает оснований для какой-то эйфории, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Постпред РФ при Евросоюзе заявил об исчерпании возможностей ЕС для ужесточения санкций

Постпред РФ при Евросоюзе заявил об исчерпании возможностей ЕС для ужесточения санкций

Фото: REUTERS

Члены Европейского союза на сегодняшний день уже практически исчерпали возможности для ужесточения санкций в отношении России, считает постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Возможности для дальнейшего ужесточения санкционного режима практически на сегодняшний день исчерпаны», – заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Вместе с тем дипломат отметил, что это не дает оснований для какой-то эйфории, однако становится очевидным ослабление линии жесткого давления на Россию.

Напомним, в конце июля 2022 Евросоюз продлил санкции против России на шесть месяцев из-за конфликта на Украине. Они будут действовать до 31 января 2023.

Как писал сайт kp.ru, ранее Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против России. Новые антироссийские меры включают в себя в частности эмбарго на золото.