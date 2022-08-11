В Кузбассе запускают проект «8 шагов по профилактике правонарушений несовершеннолетних»

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время прямого эфира в соцсетях рассказал о новом проекте «8 шагов по профилактике правонарушений несовершеннолетних».

Главная цель программы - снизить число трудных подростков, имеющих проблемы с законом.

«Молодое поколение - это будущее Кузбасса. В регионе живут очень талантливые и перспективные молодые люди.

Именно им строить и развивать наш регион, им тут жить и прославлять Кузбасс. Поэтому мы уделяем большое внимание молодежи. Сейчас в Кузбассе 2844 несовершеннолетних состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Важно вовлечь их в социально значимую деятельность, чтобы они могли выбирать то направление, которое им будет по душе. Это может быть волонтерская деятельность, молодежные организации и спортивные мероприятия», - подчеркнул Сергей Цивилев.

За каждым из ребят будет закреплен наставник. Общественными воспитателями станут тренеры, представители силовых структур, отраслевые министры и члены правительства.