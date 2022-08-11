В Красноярском крае пропали два вертолета, летевшие в Путоранский заповедник с аномальной зоной

Два вертолета пропали в Красноярском крае. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Два частных вертолета Robinson R44 пропали в Красноярском крае в четверг 11 августа. В экстренных службах сообщили, что в установленное время пилот одного из вертолетов, направлявшихся в Путоранский заповедник, перестал выходить на связь. На связь не вышел также и второй вертолет Robinson R44, который также летел в заповедник.

Связь с вертолетами прервалась в Таймырском районе, пишет РИА Новости. На поиски пропавших воздушных судов вылетел вертолет Ми-8. Позже появилась информация, что пилоты обоих вертолетов вышли на связь, вертолеты находятся на маршруте.

Путоранский заповедник известен уникальными горными ландшафтами. Плато Путорана, где он расположен, среди определенной категории путешественников слывет «аномальной зоной».

О том, что пережили путешественники, «потерявшиеся» на плато Путорана в 2013 году, читайте здесь на KP.RU.

Также ранее сообщалось, что на плато Путорана погиб ярославский путешественник, который мечтал покорить загадочный край самым труднодоступным маршрутом.