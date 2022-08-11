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Общество11 августа 2022 13:43

Пилоты пропавших в Красноярском крае вертолетов вышли на связь

Вертолеты продолжают полет по маршруту, никто не пострадал
Мария ПАВЛОВА
Пилоты пропавших в Таймырском районе вертолетов вышли на связь.

Пилоты пропавших в Таймырском районе вертолетов вышли на связь.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Пилоты двух частных вертолетов, связь с которыми прервалась во время полета из Норильска в Путоранский заповедник, вышли на связь. Как сообщает KP.RU, вертолеты продолжают полет в точку назначения, никто не пострадал.

Напомним, экипажи вертолетов должны были выйти на связь с местными службами в пять вечера, но не сделали этого. На борту каждого вертолета находится один пилот и два пассажира. По предварительной информации, это туристы, которые летят на Курейский водопад и Хантайское озеро.

Транспортная прокуратура проводит проверку инцидента, сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, Связь с вертолетами прервалась в Таймырском районе. На поиски пропавших воздушных судов вылетел вертолет Ми-8.

О том, что пережили путешественники, «потерявшиеся» на плато Путорана в 2013 году, читайте здесь на KP.RU.