Заболевшие коронавирусом стали реже терять обоняние Фото: Светлана Макеева

Потеря обоняния стала реже встречаться среди симптомов заболевания коронавирусной инфекцией, рассказали в Роспотребнадзоре.

«Потеря обоняния, которая была отличительным признаком коронавируса, сейчас встречается крайне редко», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как отмечается в сообщении, наиболее распространенными симптомами штамма коронавируса «Омикрон» в настоящее время являются невысокая температура, чувство першения и болезненные ощущения в горле, кашель, а также слабость и боли в мышцах. В Роспотребнадзоре также рассказали, что в большинстве случаев заболевания COVID-19 протекает легко, поэтому многие пациенты переносят ее дома под наблюдением участкового врача.

Напомним, за прошедшие сутки на территории России выявлено 25 815 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались от коронавируса 52 человека, выздоровел – 14 221 пациент. Кроме того, с COVID-19 были госпитализированы 2 525 человек.