Китай направил к Тайваню 21 самолет и шесть военных кораблей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Народно-освободительная армия Китая сегодня, 11 августа, направила к Тайваню 21 военный самолет и шесть военных кораблей, сообщили в оборонном ведомстве острова.

Как уточняется в сообщении ведомства в соцсетях, по состоянию на 17.00 по местному времени (12.00 по московскому) в акватории и воздушном пространстве неподалеку от острова были замечены шесть военных кораблей и 21 самолет НОАК.

Ранее сообщалось, что после визита Нэнси Пелоси Тайвань готовится к войне, а Китай - к экономической и военной блокаде острова.

Также ранее МИД Китая осудил визит спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом говорилось в заявлении, распространенном китайским дипломатическим ведомством 2 августа 2022 года, после приземления самолета с Пелоси в аэропорту в Тайбэе.