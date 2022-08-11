Россияне в июле 2022 купили на Мосбирже рекордный объем валюты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Физические лица во второй половине июля этого года существенно нарастили покупку валюты на Московской бирже, скупив рекордный объем, следует из «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России.

За июль они нарастили объемы нетто-покупок в 1,3 раза. Если в июне граждане приобрели валюты на 176,1 миллиарда рублей, то в прошлом месяце – 237,1 миллиарда. Это рекордный объем нетто-покупок для этой категории участников финансового рынка, сказано на сайте Центробанка.

В материале регулятора уточняется, что иностранная валюта покупалась физлицами главным образом через банки, которые осуществляли переводы на зарубежные счета. В июле произошло снижение остатков на банковских счетах граждан в иностранной валюте на три миллиарда долларов, отмечается в обзоре.

Как подчеркивает регулятор, несмотря на общий рост спроса на валюту, существенной концентрации покупок со стороны отдельных участников рынка не было. ЦБ отмечает, что ослабление рубля происходило на фоне покупок широкого круга участников. По мнению Центробанка, восстановление импорта может привести к дальнейшему росту потребности участников рынка в иностранной валюте.