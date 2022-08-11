Суд отправил бывшего редактора «Первого канала» Марину Овсянникову под домашний арест

Суд отправил Марину Овсянникову под домашний арест Фото: соцсети

Басманный суд Москвы отправил бывшего редактора «Первого канала» Марину Овсянникову под домашний арес. Она обвиняется в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Овсянниковой меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 9 октября», – передает ТАСС сообщение пресс-службы суда.

В июле Мещанский суд Москвы оштрафовал Овсянникову на 50 тысяч рублей по делу о фейках о российской армии.

Ранее экс-редактор «Первого канала» попала в базу украинского сайта «Миротворец».

Напомним, 14 марта 2022 Овсянникова ворвалась в прямой эфир программы «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, призывавшим остановить военную спецоперацию России на Украине. Тогда Следственный комитет организовал в ее отношении доследственную проверку.