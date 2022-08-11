Washington Post: историки сообщили Байдену о плачевном состоянии демократии в США

Джо Байден Фото: REUTERS

Американские историки предупредили президента Соединенных Штатов Джо Байдена о плачевном состоянии демократии внутри страны и за рубежом, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.

"Президент Байден на минувшей неделе, в один из самых напряженных периодов своего президентства, взял перерыв, чтобы получить почти двухчасовой частный урок истории от группы академиков, которые били тревогу о плачевном состояния демократии в стране и за рубежом", - отмечает издание.

По данным источника, встреча состоялась 4 августа 2022 года. Джо Байден, у которого был положительный результат на коронавирус, присутствовал дистанционно.

Ранее американские журналисты сравнили экономику США с "походом в уборную". Они отмечали, что экономике страны грозит рецессия из-за беспомощности властей в борьбе с ростом инфляции.