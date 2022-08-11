Американский полковник заявил, что США годами настраивали Украину против России, а теперь удивляются Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США десятилетиями подпитывал оружием и настраивали Украину против России, поэтому не стоит удивляться, что все завершилось эскалацией конфликта. Такую точку зрения высказал экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютьюб-каналу Judging Freedom.

Он отметил, что, обучение и оснащение вооружением украинцев началось в 2012 году. Основной целью для Штатов было поставить под сомнение контроль РФ над Крымом и в итоге создать для нее угрозу. Макгрегор добавил, что за десять лет он постоянно слышал призывы навредить России и "ослабить ее, чтобы страна никогда больше не могла делать то, что опять делает на Украине".

"Думаю, что США удивлены. Не знаю почему, но они удивлены, что все вышло именно так, как получилось", - резюмировал полковник

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 августа 2022 года можно прочитать здесь.