Депутат Госдумы Александр Толмачёв передал стройматериалы для ДНР

Фото: оф-долгопрудный.рф

Депутат Госдумы, заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Толмачёв передал строительные материалы для Донецкой Народной республики. Они будут использованы в ходе восстановления жилых домов и социальной инфраструктуры Новоазовского района. Стройматериалы на Донбасс привезли активисты «Молодой Гвардии Единой России».

- Считаю, что оказание помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик – важнейшее дело, ведь речь идёт о наших соотечественниках, которые оказались в сложной ситуации, и которым не обойтись без поддержки. Рад, что встречаю множество людей, которые солидарны с этим мнением. Вместе мы обязательно преодолеем все трудности и восстановим Донбасс, – подчеркнул Александр Толмачёв.

В июне депутат Госдумы в составе делегации Подмосковья побывал в Новоазовском и Тельмановском районах ДНР. Вместе с земляками Александр Толмачев привез гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Беседуя с сотрудниками местной администрации, депутат поинтересовался, какая еще помощь необходима в первую очередь. Руководители Новоазовского района попросили помочь со стройматериалами для восстановления частных домов. Вернувшись в Москву, Толмачев выполнил их просьбу.

Единоросс напомнил, что члены «Молодой гвардии» уже несколько месяцев помогают восстанавливать разрушенную инфраструктуру Донецкой и Луганской Народных республик. Молодогвардейцы участвуют в ремонте школ и больниц, разыскивают пропавших детей и их родных, привозят лекарства и продукты жителям освобожденных территорий.

Подмосковное отделение «Единой России» с первых дней спецоперации на Украине включилось в гуманитарную работу. Члены партии помогают обустроиться на новом месте эвакуированным гражданам Донбасса, а также оказывают всестороннюю поддержку жителям ДНР и ЛНР. С начала СВО единороссы передали беженцам с Донбасса более 750 тонн гуманитарной помощи. Ещё 400 тонн были доставлены в освобожденные районы республик.