Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества с возвратом средств за покупки

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Об этом в четверг 11 августа рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Злоумышленники представляются продавцами интернет-площадок и просят совершить у них покупки с возвратом средств, обещая небольшую премию.
«Распространение достаточно большое получила ситуация, когда телефонный мошенник уговаривает клиента помочь ему поднять свой рейтинг при продаже товаров», - цитирует Кузнецова РИА Новости.
Те, кто поддается уговорам и совершают небольшие покупки с возвратом средств, вначале действительно получают обратно свои деньги и премию в размере 4-5 процентов от стоимости покупки. Чтобы получить более крупные премиальные выплаты, люди совершают крупную покупку. Тогда мошенники не возвращают деньги.
«Эта схема сейчас набирает темпы и становится более популярной в нашей стране», - сказал Кузнецов.
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