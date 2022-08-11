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Общество11 августа 2022 15:29

Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества с возвратом средств за покупки

Интернет-мошенники придумали новую схему обмана, обещая премии за покупки с возвратом
Мария ПАВЛОВА
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян.

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Об этом в четверг 11 августа рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Злоумышленники представляются продавцами интернет-площадок и просят совершить у них покупки с возвратом средств, обещая небольшую премию.

«Распространение достаточно большое получила ситуация, когда телефонный мошенник уговаривает клиента помочь ему поднять свой рейтинг при продаже товаров», - цитирует Кузнецова РИА Новости.

Те, кто поддается уговорам и совершают небольшие покупки с возвратом средств, вначале действительно получают обратно свои деньги и премию в размере 4-5 процентов от стоимости покупки. Чтобы получить более крупные премиальные выплаты, люди совершают крупную покупку. Тогда мошенники не возвращают деньги.

«Эта схема сейчас набирает темпы и становится более популярной в нашей стране», - сказал Кузнецов.

О том, какие способы мошенничества по телефону применяют аферисты, чтобы обмануть россиян, читайте здесь на KP.RU.

Куда пропали телефонные мошенники с Украины и чего от них ждать, узнайте здесь.