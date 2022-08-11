Встреча Турции, Швеции и Финляндии по членству в НАТО запланирована на 26 августа 2022 Фото: REUTERS

Встреча представителей Турции, Швеции и Финляндии по вопросу вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО планируется 26 августа, сообщил турецкий министр национальной обороны Мевлют Чавушоглу.

«Мы готовы к проведению переговоров. Первая такая встреча с представителями Швеции и Финляндии планируется на 26 августа», – сказал глава МИД Турции на пресс-конференции.

Как отметил дипломат, пока Анкара не видит выполнения Швецией и Финляндией обязательств, касающихся их возможного членства в НАТО.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что почти все северные страны являются «гнездами террора». По его словам, Турция намерена добиваться, чтобы вступающие в Североатлантический альянс Швеция и Финляндия как можно скорее «прекратили деятельность и демонстрации террористических организаций и выдали террористов, находящихся в их руках».

Как писал сайт KP.Ru, в конце июня НАТО официально пригласила Финляндию и Швецию вступить в альянс.

Власти Турции заявляли, что Швеция не выполнила обещание по передаче Анкаре лиц, обвиняемых в терроризме.