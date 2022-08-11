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Политика11 августа 2022 15:48

В ЛНР оценили сроки полного разминирования республики в 20 лет

Силы ЛНР и России каждый день разминируют около 5-8 квадратных километров
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В ЛНР оценили сроки полного разминирования республики в 20 лет Фото: пресс-служба МЧС ДНР

В ЛНР оценили сроки полного разминирования республики в 20 лет Фото: пресс-служба МЧС ДНР

На полное разминирование территории Луганской народной республики удйет около 20 лет, сообщил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко.

«Специалисты делают неутешительные прогнозы: говорят, что на полное разминирование всей территории ЛНР понадобится порядка 20 лет. Сейчас основные акценты идут на жилые районы, где проживает большое количество людей, на поля, которые обрабатывают аграрии. Также это гражданская инфраструктура: водонапорные станции, мосты, ЛЭП – все это в приоритете», – сказал он в интервью ТАСС.

Как объяснил офицер Народной милиции ЛНР, после выполнения этого объема работ можно будет говорить об относительной безопасности и начать восстановление республики. Затем планирует провести поэтапное разминирование тех участков, которые не являются густонаселенными, но тоже сильно заминированы Вооруженным силами Украины.

По словам Марочко, силы ЛНР и России каждый день разминируют около 5-8 квадратных километров. Он подчеркнул, что украинские войска на протяжении восьми лет хаотично минировали местность, а без карт минных полей задача существенно усложняется. Как уточнил подполковник НМ ЛНР, особенно сильно заминированы села Болотенное, Колесниковка, населенный пункт Крымское и территории по направлению к Лисичанску.