Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский использует методы террористов Аль-Каиды*, нанося удары по атомной электростанции в Запорожье. Об этом заявил австралийский писатель, глава Центра контргегемонистских исследований Тим Андерсон.

"Зеленский приказал своим силам, поддерживаемым НАТО, использовать беспилотники-камикадзе и артиллерию для удара по подконтрольной России АЭС в Запорожье, чтобы после обвинить Россию", - отметил он в соцсетях.

Андерсон добавил, что такие же методы с использованием химоружия применяли боевики Аль-Каиды* в Сирии.

Ранее сообщалось, что украинская армия нанесла второй за сутки удар по Запорожской АЭС. Снаряды попали на промплощадку станции.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 августа 2022 года можно прочитать здесь.

*Запрещенная в России террористическая организация