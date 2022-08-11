The Washington Post: Россия взяла под контроль на Украине полезные ископаемые минимум на 12,4 трлн долларов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия взяла под свой контроль в ходе военной спецоперации на Украине месторождения полезных ископаемых, оцениваемые минимум в 12,4 трлн долларов. Такие данные указываются в статье, опубликованной сегодня, 11 августа, в газете The Washington Post.

Как отмечается в материале, анализ ситуации провели по запросу издания канадской компанией SecDev, которая оценивает геополитические риски. По выводам этой компании, горючие, рудные или металлические месторождения на Украине, "оценивающиеся минимум в 12,4 трлн долларов", находятся в тех районах, "которые теперь контролирует РФ".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 августа 2022 года можно прочитать здесь.