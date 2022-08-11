Читатели Express раскритиковали Зеленского за желание захватить Крым

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Читатели британского издания Express оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о желании захватить Крым.

"Если наше идиотское правительство поддержит его в этом, цены на энергоносители будут высокими в течение десятков лет", - отметил Destiny84.

"Зеленский - мошенник, за которого по счетам платит весь Запад. Он никогда не вернет деньги обратно", - уверен читатель под ником john5678

Ранее президент Украины в ходе видеообращения в очередной раз заявил, что Киев обязательно "вернет" под свой контроль Крым. При этом он затруднился назвать сроки "возвращения" полуострова.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 августа 2022 года можно прочитать здесь.