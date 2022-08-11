Брат Саакашвили рассказал о поставленных экс-президенту Грузии 17 диагнозах

Брат Саакашвили сообщил о поставленных политику 17 диагнозах. Фото: REUTERS

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили поставили 17 диагнозов. Об этом заявил в четверг 11 августа его брат Георгий.

«Мы ожидаем прибытия иностранных экспертов для изучения ситуации и чтобы как можно быстрее организовать его транспортировку в заграничную клинику. Если не ошибаюсь, у него 14 диагнозов и за последние дни добавилось еще три», - цитирует Георгия Саакашвили РИА Новости.

Комментируя состояние политика, его брат отметил, что Михаил Саакашвили очень слаб и фактически не может есть.

Сейчас Михаил Саакашвили находится в одной из клиник Тбилиси, он проходит лечение после длительной голодовки.

Ранее адвокат Саакашвили заявил, что бывший президент Грузии уходит из политики и будет следить за здоровьем, так как его политический ресурс исчерпан.

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