Телеканал ОТР начинает вещание с сурдопереводом

Фото: ТАСС/ Зураб Джавахадзе

С 15 августа телеканал ОТР станет доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья по слуху. Первый такой эфир выйдет в понедельник в 13 часов по московскому времени.

Теперь эфиры информационно-аналитической программы "ОТРажение" ( по будням с 13:20 до 15:00, с 19:30 до 21:00, с 01:00 до 02:45 мск) с новостными блоками и итоговая воскресная программа "ОТРажение недели" (по воскресеньям с 19:05 до 20:00 часов п омск) будут сопровождаться переводом на язык жестов (сурдоперевод).

- Данный проект реализован техническими специалистами самого канала. На это ушло более десяти месяцев, - сообщает ОТР.

Отмечается, что в студии сурдоперевода в прямом эфире будут работать восемь профессиональных переводчиков-синхронистов. В год телеканал намерен перевести на жестовый язык 1 300 часов эфирного контента.

Ранее сайт KP.RU рассказывал истории про Галину Лисову и Зою Большунову, которые владеют языком жестов практически с рождения. Им хорошо известно, как трудно глухим людям ходить в поликлинику или магазин - как бы они не пытались объясниться, их не понимают. Потому женщины решили стать "мостиком", который соединяет два мира, слышащих и неслышащих. И уже много лет помогают людям понять друг друга, причем не только во время диалога.