Экономист Джиоев заявил, что рубль прекратил укрепление Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экономист Александр Джиоев заявил, что российский рубль прекратил процесс своего укрепления.

Аналитик отмечает, что это происходит из-за сокращения объемов экспорта газа и восстановления импорта. Об этом пишет Lenta.ru.

- Национальная валюта прекратила движение в сторону укрепления на фоне более низких цен на нефть, а также это связано с сокращением объемов экспорта газа и начавшего восстанавливаться импорта, - пояснил специалист.

Ранее "Известия" писали, что российская нацвалюта с начала августа текущего года держится в районе отметки USD/RUB 60, и рубль, вероятнее всего, прекратил укрепляться на фоне более низких цен на нефть, а также сокращения объемов экспорта газа и начавшего восстановление импорта.

А на прошлой неделе "Российская газета" сообщала, что в ближайшей перспективе высок риск ослабления рубля из-за снижения цен на нефть, рецессии, обновления бюджетного правила и доступа нерезидентов из дружественных государств к биржевым торгам. Однако, по словам аналитика Елены Кожуховой, серьезного падения российской национальной валюты осенью не ожидается.