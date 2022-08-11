Турция начала выдавать крымским татарам долгосрочный вид на жительство как соотечественникам Фото: Иван МАКЕЕВ

Турция начала выдавать крымским татарам долгосрочный вид на жительство как соотечественникам, информирует агентство Anadolu.

"Миграционная служба МВД Турции с начала августа приступила к выдаче долгосрочного вида на жительство крымским татарам, признав за ними статус "соотечественников с тюркскими корнями", - говорится в сообщении миграционной службы МВД страны.

По информации издания, до этого под статус соотечественников подпадали турки-ахыска, уйгуры, а также этнические турки из Болгарии и Греции.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что почти все северные страны являются «гнездами террора». По его словам, Турция намерена добиваться, чтобы вступающие в Североатлантический альянс Швеция и Финляндия как можно скорее «прекратили деятельность и демонстрации террористических организаций и выдали террористов, находящихся в их руках».