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В мире11 августа 2022 20:21

Турция начала выдавать крымским татарам долгосрочный вид на жительство как соотечественникам

До этого под статус соотечественников подпадали турки-ахыска, уйгуры, а также этнические турки из Болгарии и Греции
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Турция начала выдавать крымским татарам долгосрочный вид на жительство как соотечественникам

Турция начала выдавать крымским татарам долгосрочный вид на жительство как соотечественникам

Фото: Иван МАКЕЕВ

Турция начала выдавать крымским татарам долгосрочный вид на жительство как соотечественникам, информирует агентство Anadolu.

"Миграционная служба МВД Турции с начала августа приступила к выдаче долгосрочного вида на жительство крымским татарам, признав за ними статус "соотечественников с тюркскими корнями", - говорится в сообщении миграционной службы МВД страны.

По информации издания, до этого под статус соотечественников подпадали турки-ахыска, уйгуры, а также этнические турки из Болгарии и Греции.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что почти все северные страны являются «гнездами террора». По его словам, Турция намерена добиваться, чтобы вступающие в Североатлантический альянс Швеция и Финляндия как можно скорее «прекратили деятельность и демонстрации террористических организаций и выдали террористов, находящихся в их руках».