Министр торговли Финляндии призвал остановить проект высокоскоростной магистрали в направлении России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Скиннари призвал остановить проект высокоскоростной магистрали в направлении России в связи со спецоперацией на Украине.

«Совершенно очевидно, что проект Itarata и деятельность его проектной компании должны быть приостановлены", — сказал он в интервью YLE.

Финансирование с этого проекта необходимо перенаправить на строительство железной дороги на других направлениях, считает политик.

Напомним, в сентябре 2021 года сообщалось, что власти Финляндии решили взять в разработку предложение российской стороны о прокладке высокоскоростной железнодорожной ветки от Петербурга до Хельсинки. Она должна стать продолжением линии Москва-Петербург и сократить время в пути между странами.

Предполагалось, что после запуска ВСМ, время в пути от Северной столицы до столицы Финляндии составит около трех часов. Это сопоставимо с уже существующим поездом «Аллегро» (3,5 часа в пути), но новая ветка даст возможность добираться до аэропорта Хельсинки без пересадок, что многим будет очень удобно.