Китай призвал стороны конфликта на Украине сесть за стол переговоров в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Китай призвал стороны конфликта на Украине сесть за стол переговоров в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

"Нам нужно, чтобы заинтересованные стороны сели за один стол, провели переговоры и нашли решение", - приводит его слова ТАСС.

Дипломат отметил, что кризис продолжается.

Напомним, Запорожская Атомная электростанция расположена на берегу Днепра в городе Энергодаре. Является крупнейшей в Европе. Вырабатывает до 20% всей электроэнергии на Украине и половину ее производства на украинских атомных станциях.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, в городе Энергодар Запорожской области каждый день идет своя спецоперация - по отражению атак украинской армии на Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС). Ее обстрелы ведутся ежедневно и с каждый днем только усиливаются. «Комсомольская правда» вместе с экспертами разбиралась, почему эта станция так важная для всех сторон конфликта. Подробнее читайте здесь