Госдепартамент США считает, что Россия несет полную ответственность за все возможные риски на Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замгоссекретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс заявил, что Россия несет полную ответственность за все возможные риски на Запорожской АЭС.

Как заявила Дженкинс на заседании Совбеза ООН, только Россия "может устранить эти риски, выведя свои войска с Украины".

Она добавила, что в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС США призывают Россию к немедленному выводу войск с территории Украины.

Напомним, в Миноброны РФ заявили, что в четверг 11 августа система охлаждения ядерных реакторов Запорожской АЭС была повреждена из-за ударов украинских войск. До этого сообщалось, что три украинских снаряда упали рядом с хранилищем радиоактивных изотопов Запорожской АЭС в четверг 11 августа.

Тем не менее в офисе Гутерреша заявили, что размещение миротворцев ООН на Запорожской АЭС не предполагается, так как стороны украинского конфликта способны сами обеспечить безопасность Запорожской АЭС.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, в городе Энергодар Запорожской области каждый день идет своя спецоперация - по отражению атак украинской армии на Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС). Ее обстрелы ведутся ежедневно и с каждый днем только усиливаются. «Комсомольская правда» вместе с экспертами разбиралась, почему эта станция так важная для всех сторон конфликта. Подробнее читайте здесь