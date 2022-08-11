Аналитик Правосудов заявил, что Чехия продолжит закупку нефти по северной ветке "Дружбы" Фото: REUTERS

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов заявил, что приостановка поставок нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба", которая частично находится на территории Украины, не означает полный отказ от закупок российского сырья.

Аналитик полагает, что чешская сторона будет получать ресурс по северному направлению того же нефтепровода. Об этом пишет Lenta.ru.

- Если хозяева конкретных компаний не хотят покупать через Словакию, а хотят покупать по северному направлению через Польшу и Германию, то кто им может запретить это делать? Чешские компании сами определяют, как загружать собственные заводы, - отметил Правосудов.

Накануне "Известия" сообщали, что нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" начнет поступать в Чехию 12 или 13 августа. Издание также напоминает, что нефтепровод "Дружба" проходит через город Мозырь в Белоруссии, где разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проложена через Белоруссию и Польшу в ФРГ, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.