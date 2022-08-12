CNN: командование США зафиксировало третий российский самолет вблизи Аляски

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило о третьем случае с российским летательным аппаратом, зафиксированном вблизи Аляски, передает CNN.

"Командование раскрыло информацию о третьем инциденте с российским военным самолетом, летевшим в зоне идентификации ПВО Аляски в промежутке между 8 и 10 августа", - говорится в сообщении телеканала

При этом отмечается, что подробностей о сроках произошедшего командование не привело.

Накануне командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что объединенная система противовоздушной обороны США и Канады в последние два дня зафиксировала два российских летальных аппарата для наблюдения вблизи Аляски.

Ранее начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков сообщил, что в ходе военных учений на Аляске Соединенные Штаты Америки отрабатывали массивные удары по России. Он добавил, что США увеличили количество учений, которые носят "ярко выраженный антироссийский и антикитайский характер".