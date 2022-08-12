Эксперт Туманов посоветовал бороться с налетами дроздов-рябинников с помощью мягких игрушек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дрозды-рябинники знакомы каждому дачнику, ведь эти птицы буквально разоряют участки. Как бороться с ними, ответил селькор, председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Дрозд-рябинник весьма распространен в средней полосе России В основном перемещаются птицы колониями по 30-40 пар. Внешне он среднего размера, а длина тела составляет 25 сантиметров. Внешне они напоминают небольших курочек, но хитрые и умные.

Пропитание обычно колония ищет вместе, а прежде, чем напасть на участок, проводят разведку.

- Обычно это пара птиц, которая как бы случайно заглянула в ваш сад и сидит посвистывает. На самом деле они наблюдают, где малина, а где земляника, где хозяин, - рассказывает эксперт Пятому каналу.

Как только дачник скрылся в доме, совершается налет стаи, которая способна моментально обнести виноград или малину.

Стая прилетает исключительно по сигналу разведчиков, так что самый действенный вариант, создать видимость, что урожай под присмотром.

Подойдут всевозможные пугала, но не стоит делать их статическими.

- Они должны быть подвижными, менять свое место положения, чтобы птицы опасались, - советует специалист.

Не лишним посадить на деревья мягкие игрушки. Так что плюшевые медведи и тигры сослужат добрую службу.

А вот подкармливать птиц в надежде, что они будут сыты и оставят участок, не стоит. Если они поймут, что созданы хорошие условия, то вскоре на участке появится еще несколько семей и численность пернатых начнет расти с угрожающей скоростью.

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