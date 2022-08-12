"Новая высота для ценителей извращений": Захарова прокомментировала идею об использовании сточных вод в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала предложение Еврокомиссии о повторном использовании сточных вод для борьбы с засухой.

"Хоть в пищу эту воду не будут употреблять? С другой стороны, пить то, что кто-то уже пил или вылил, или полил, или слил, - это новая высота для ценителей извращений. Если люди не могут понять, в каком из 80 гендеров они сейчас пребывают, то им и вода из копытца в самый раз - уже стали", - написала она в своем Telegram-канале.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Европе - беда, последствия которой могут превзойти потери от пандемии. Жесточайшая засуха, какой не было пятьсот лет, а некоторые ученые говорят и о тысяче, поразила практически все европейские страны. Убытки уже исчисляются сотнями миллиардов евро, и их подсчет только начался.

От жары высыхают реки, водохранилища, озера и пруды. Из-за значительно понизившегося уровня воды в судоходных реках водный транспорт резко сократил объем перевозок. На месте многих рек и водоемов остались пересохший ил и камни.