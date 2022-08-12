Британский институт Битсона извинился перед россиянкой за недопуск к обучению из-за национальности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский Институт Битсона, занимающийся изучением рака, принес извинения российской студентке из-за отказа в предоставлении учебного места по национальному признаку.

"В данном случае имело место первоначальное недопонимание этих ограничений (новой политики), которое было устранено. Мы связались с абитуриенткой, чтобы предложить ей место, и извинились за причиненное неудобство. Мы пересматриваем наши внутренние правила, чтобы предотвратить повторение такого случая в будущем", — приводит газета The Guardian слова директора института Оуэна Сэнсома.

Как отмечает издание, до этого девушка получила письмо со словами, что учебное учреждение "не может предоставить ей учебное место" для получения докторской степени из-за новой политики учреждения в отношении российских граждан.

Как сообщалось ранее, правительство поддержит российских студентов, которые потеряли места в европейских вузах из-за недружественных действий иностранных государств. Такое заявление делала пресс-служба кабмина, уточнив, что эти россияне смогут бесплатно продолжить обучение в российских университетах.

До этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что российских студентов отчисляют из европейских вузов из-за спецоперации на Украине. Как отметила Москалькова, министерством также принимаются беспрецедентные меры по защите прав российских студентов, которых отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы в связи с ситуацией на Украине.