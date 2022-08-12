"Настоящий враг - это США и НАТО": французы резко отреагировали на решение Латвии признать РФ спонсором терроризма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели французской газеты Le Figaro резко отреагировали на решение сейма Латвии объявить Россию страной — спонсором терроризма.

"Они лелеют свои обиды на Россию и испытывают безграничную любовь к США", - написал один из пользователей.

"НАТО продолжает свою работу по дестабилизации в Европе. Санкции оборачиваются против европейцев. Настоящий враг — это США и НАТО, приносящие беду европейцам", — написал Asinus.

"Что делают в Европе эти восточноевропейские страны, которые все сводят счеты с бывшим СССР?" — задался вопросом LMAA.

Напомним, в четверг 11 августа латвийский сейм проголосовал за признание России «государством, поддерживающим терроризм», призвав также страны Европейского союза прекратить выдачу виз российским и белорусским гражданам. Тот же сейм Латвии до этого объявил 9 мая днем жертв «российской агрессии». А с недавних пор Рига по собственной инициативе впускала на свою территорию только тех россиян, которые готовы были подписать документ, осуждающий действия Москвы на Украине. Каким будет ответ России на такое решение латвийских властей читайте в материале сайта KP.RU