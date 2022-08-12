Певица Карина Купер раскрыла, как развивала свой талант в России

Карина Купер. Фото: Максим ЛИ

Певица Карина Купер одна из немногих исполнителей, у кого получилось построить головокружительную карьеру за границей.

Уроженка Саратова смогла завоевать признание зарубежной аудитории, но при этом не забыла про родину.

В беседе с "Пятым каналом" девушка призналась, что получив музыкальное образование в России, поняла, что философия образования в РФ очень глубинная. Она также добавила, что на родине из вокалиста делают не просто певца и артиста, а настоящего музыканта.

- Я довольно долгое время училась обнажать свои эмоции, не пыталась быть идеальной и старалась принимать себя такой, какая я есть на самом деле. Не пытаться стремиться к какому-то совершенному образу, в том числе к внешнему совершенному пению. То есть люди чувствуют, все заключается в энергии, в эмоциях, - отметила певица.