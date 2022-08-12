Читателей Daily Mail возмутил приговор, который был вынесен украинскому мигранту по делу о смертельном ДТП
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Американские читатели Daily Mail резко отреагировали на приговор украинскому мигранту по делу о смертельном ДТП в штате Нью-Гэмпшир.
"Как такое вообще может быть?! Что происходит с нашей судебной системой?!" — возмутился You First.
"Я отсидел больше времени в тюрьме за переход улицы в неположенном месте, чем Владимир — за убийство семерых человек, но это все потому, что у него преимущество: он здесь живет нелегально, а я просто гражданин США", — сыронизировал henry chucho.
"Он нелегал, к тому же с Украины. Судя по всему, судьи были больше заняты сбором средств для него", — выразил мнение Cowboy3.
"Должно быть, он родственник Зеленского", — сыронизировала Mia Moniker.
"Правосудие покинуло Америку", — подытожили читатели.
Речь идет о гражданине Украины Владимире Жуковском, который в 2019 году врезался в колонну байкеров. В результате аварии семь мотоциклистов погибли. Экспертиза показала, что Жуковский употреблял психотропные вещества.
Губернатор штата Крис Сунуну назвал приговор «абсолютной трагедией» и заявил, что разделяет «шок, негодование и ярость», которые американцы высказывают по поводу гибели членов мотоклуба.
Как ранее писал сайт KP.ru, четверо украинцев задержаны за вымогательство с применением насилия в Испании. Сообщается, что жертвами вымогателей также были граждане Украины, к которым преступники применяли «чрезмерное насилие».
До этого сообщалось, что под видом беженцев Израиль атакуют украинские бандиты и проститутки. Власти Израиля уже депортировали более 250 таких «беженцев».