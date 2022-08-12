Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил Фото: REUTERS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил.

"За годы своего существования они внесли неоценимый вклад в защиту воздушных рубежей нашего отечества. Мы по праву гордимся подвигами летчиков, штурманов и авиационных специалистов, преклоняемся перед их исключительной храбростью, стойкостью и мужеством, проявленными в боях за свободу и независимость родины", - приводятся в сообщении Telegram-канала Минобороны РФ слова Шойгу.

Он также отметил, что сегодня ВВС успешно осваивают новое вооружение и технику, эффективно решают специальные задачи на Украине и в Сирии, оказывают помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий.

Небо всегда притягивало людей. В прошлом веке авиация прошла путь от самодельного планера, который продержался в воздухе считанные секунды, до сверхзвуковых истребителей и гиперзвуковых космолетов. Одними из главных пользователей всех технологических новинок авиации становились военные. Пилоты ВВС всегда были своего рода армейской элитой: жесткий отбор, недюжая выдержка и острый ум. Даже их форма всегда отличалась фирменной кожаной курткой с шерстяной оборкой. Кроме них есть инженеры-разработчики, механики, штурманы и сотрудники центра управления полетами.

Сотни тысяч людей служили и служат в военно-воздушных силах. Неудивительно, что был учрежден праздник в честь многочисленного рода войск. «Комсомольская правда» рассказывает про День военно-воздушных сил России, который будут отмечать и в 2022 году.